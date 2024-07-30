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Призывник

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Новые горизонты: в Госдуме предложили поднять возраст призывников
Итоги обсуждения проекта станут известны этим летом.
30 июля, 08:02
2023
Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу
Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.
13 ноября 2023, 10:25
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
Что ждет жителей Омской области с началом осеннего призыва
26 сентября 2023, 14:19
С 18 до 30. Госдума приняла поправку об изменении призывного возраста
Итоги собрания Государственной Думы.
25 июля 2023, 12:52
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13
15 призывников из Омской области отправились служить в Президентский полк
Новобранцев из региона отправляют на службу в Кремль уже 32 года.
22 июня 2023, 11:13
Из Омской области в армию торжественно отправили первых призывников
Построение прошло на плацу областного сборного пункта.
21 апреля 2023, 09:41
Новый закон о воинской службе — что изменится для омичей
19 апреля 2023, 09:21
Призывники из Омской области отправятся служить во все уголки страны
Первую партию омских новобранцев торжественно проводят к месту службы 20 апреля.
13 апреля 2023, 12:23
Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников
31 марта 2023, 03:38
Как пройдет весенний призыв в армию в Омске
2 марта 2023, 07:33

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