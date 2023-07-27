Юрист: Повестка из военкомата для уточнения данных — стандартная практика

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Военкоматы периодически проводят проверку информации о гражданах в запасе, включая данные о месте жительства и семейном составе, пишет Pravda.Ru.
Мужчина обеспокоен возможной связью повестки с мобилизацией, но юрист подчеркнул, что в данном случае это не обязательно означает мобилизацию. Простое уточнение данных может быть целью вызова.
В случае получения электронной повестки или если повестку вручили лично в руки, гражданин обязан явиться в военкомат. Неявка может повлечь за собой административную ответственность, предусматривающую штраф от 500 до 3000 рублей.
Согласно законодательству, повестка считается официально врученной, если она была доставлена двумя способами: лично в руки под подпись или в электронном виде. Гражданин обязан следить за своевременным получением и прочтением уведомлений из военкомата.