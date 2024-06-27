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Военный призыв

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2024
Мэр Сергей Шелест показал, как в Омске провожали призывников Президентского полка
27 июня, 07:33
2023
Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу
Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.
13 ноября 2023, 10:25
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
Важно. Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате
27 июля 2023, 05:29
С 18 до 30. Госдума приняла поправку об изменении призывного возраста
Итоги собрания Государственной Думы.
25 июля 2023, 12:52
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13
Вернутся через год. Призывники из Омска отправились на военную службу
В правительстве подчеркнули: призывников не отправят на присоединенные территории.
28 мая 2023, 05:26
Омскую компанию «ПризываНет» оштрафовали за нарушение закона о рекламе
В УФАС признали рекламу противоречащей общественным интересам, принципам морали и подрывающей патриотическое воспитание.
2 мая 2023, 10:48
Призывники из Омской области отправятся служить во все уголки страны
Первую партию омских новобранцев торжественно проводят к месту службы 20 апреля.
13 апреля 2023, 12:23
Как пройдет весенний призыв в армию в Омске
2 марта 2023, 07:33
Из Омской области в зону СВО торжественно отправили мобилизованных бойцов
Перед отправкой мужчины проходили подготовку в течение нескольких месяцев.
9 февраля 2023, 02:13
2022
В Омске едва не мобилизовали парня без военного билета
18 октября 2022, 08:35
Юристы объяснили, как пройдет мобилизация в России и как это изменит жизнь граждан
Официально о мобилизации пока не объявляли, но эксперты уже оценивают вероятность ее введения.
21 сентября 2022, 04:50
Какие выплаты положены погибшим и раненым на Украине?
21 апреля 2022, 12:34

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