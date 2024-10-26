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Призыв

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2024
Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»
26 октября, 03:59
От 18 до 30 лет. В Омске хотят призвать на военную службу 2,5 тысячи человек
Там ждут тех, кто не служил в армии и не имеет противопоказаний к службе.
11 октября, 06:42
Цифра неизвестна. В Омской области подписали распоряжение о призыве на службу
1 октября, 12:07
Новые горизонты: в Госдуме предложили поднять возраст призывников
Итоги обсуждения проекта станут известны этим летом.
30 июля, 08:02
В Минобороны объявили о завершении весеннего призыва на военную службу
16 июля, 02:58
Мэр Сергей Шелест показал, как в Омске провожали призывников Президентского полка
27 июня, 07:33
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве омичей на военную службу
Призывные мероприятия начнутся уже завтра, 1-го апреля.
31 марта, 09:54
2023
Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу
Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.
13 ноября 2023, 10:25
Теперь через «Почту России». Омичам начали приходить повестки заказным письмом
5 октября 2023, 10:27
В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях
29 сентября 2023, 07:02
Важно. Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате
27 июля 2023, 05:29
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
25 июля 2023, 06:30
Важно. В России повысили предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил
24 июля 2023, 09:14
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13
Вернутся через год. Призывники из Омска отправились на военную службу
В правительстве подчеркнули: призывников не отправят на присоединенные территории.
28 мая 2023, 05:26
«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
22 мая 2023, 12:49
Омскую компанию «ПризываНет» оштрафовали за нарушение закона о рекламе
В УФАС признали рекламу противоречащей общественным интересам, принципам морали и подрывающей патриотическое воспитание.
2 мая 2023, 10:48
Призывники из Омской области отправятся служить во все уголки страны
Первую партию омских новобранцев торжественно проводят к месту службы 20 апреля.
13 апреля 2023, 12:23
2022
Шойгу предложил увеличить предельный призывной возраст в России до 30 лет
Министр обороны РФ предложил поэтапно повысить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — до 30 лет.
22 декабря 2022, 08:51
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
2 ноября 2022, 11:44

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