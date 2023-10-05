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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

иллюстрация

Официально: Казаков с завтрашнего дня будет заместителем мэра Омска Шелеста

5 октября 2023, 10:17
Фото: Город55
иллюстрация
Градоначальник отметил его высокие профессиональные качества.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о назначении своего нового заместителя. Им официально становится с завтрашнего дня Юрий Казаков. Градоначальник отметил, что работает с ним со дня вступления в должность главы города.

«Он способен решать самые сложные вопросы. Среди коллег Юрий Анатольевич пользуется заслуженным уважением. Его знают как опытного юриста, организатора, хорошего руководителя», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Казаков продолжает курировать работу аппарата мэра, а также возьмет на себя ряд дополнительных задач. Отметим, что он руководит аппаратом с прошлой зимы. До этого Казаков был заместителем управляющего делами администрации города. А с 2015 по 2019 годы возглавлял отдел правового обеспечения управления делами мэрии.

Добавим, что это будет девятый заместитель мэра Сергея Шелеста. Не так давно вице-мэром также стал Евгений Романин, которого назначили на пост главы департамента имущественных отношений администрации Омска.

Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста
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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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