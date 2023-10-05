Официально: Казаков с завтрашнего дня будет заместителем мэра Омска Шелеста

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о назначении своего нового заместителя. Им официально становится с завтрашнего дня Юрий Казаков. Градоначальник отметил, что работает с ним со дня вступления в должность главы города.
«Он способен решать самые сложные вопросы. Среди коллег Юрий Анатольевич пользуется заслуженным уважением. Его знают как опытного юриста, организатора, хорошего руководителя», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Казаков продолжает курировать работу аппарата мэра, а также возьмет на себя ряд дополнительных задач. Отметим, что он руководит аппаратом с прошлой зимы. До этого Казаков был заместителем управляющего делами администрации города. А с 2015 по 2019 годы возглавлял отдел правового обеспечения управления делами мэрии.
Добавим, что это будет девятый заместитель мэра Сергея Шелеста. Не так давно вице-мэром также стал Евгений Романин, которого назначили на пост главы департамента имущественных отношений администрации Омска.