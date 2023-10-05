Официально: Казаков с завтрашнего дня будет заместителем мэра Омска Шелеста

Казаков продолжает курировать работу аппарата мэра, а также возьмет на себя ряд дополнительных задач. Отметим, что он руководит аппаратом с прошлой зимы. До этого Казаков был заместителем управляющего делами администрации города. А с 2015 по 2019 годы возглавлял отдел правового обеспечения управления делами мэрии.