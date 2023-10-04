Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста

Ранее в Горсовете поддержали инициативу о внесении изменений в структуру городской администрации за счет совмещения должностей. Изначально предполагалось, что Юрий Казаков будет курировать деятельность департамента информационной политики, но последнему удалось отстоять свою самостоятельность. Теперь же чиновник продолжит заниматься деятельностью аппарата, но, но уже в статусе заместителя мэра. Работа та же, а вот доход у него увеличится.