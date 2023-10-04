Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Руководитель аппарата мэра Омска Юрий Казаков стал заместителем Сергея Шелеста. Соответствующее постановление градоначальник подписал сегодня, 4 октября.
Казаков руководит аппаратом с января 2022 года. Ранее работал на должности заместителя управляющего делами администрации города Омска. С 2015 по 2019 годы руководил отделом правового обеспечения управления делами мэрии.
Ранее в Горсовете поддержали инициативу о внесении изменений в структуру городской администрации за счет совмещения должностей. Изначально предполагалось, что Юрий Казаков будет курировать деятельность департамента информационной политики, но последнему удалось отстоять свою самостоятельность. Теперь же чиновник продолжит заниматься деятельностью аппарата, но, но уже в статусе заместителя мэра. Работа та же, а вот доход у него увеличится.
В настоящее время у главы города 8 заместителей.
Накануне заместителем мэра стал Евгений Романин. Он также займет должность главы департамента имущественных отношений администрации Омска.