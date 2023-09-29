Виталий Хоценко оценил темпы уборочных работ в Нижнеомском районе

Сергей Якимчик восемь лет назад получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. На эти средства фермер приобрел комбайн и 107 племенных нетелей, было организовано предприятие «Сиббиф». Сейчас компания стала семейным бизнесом. Сегодня поголовье «Сиббифа» превышает 2000 животных.



В фермерском хозяйстве за счет собственных средств построили и модернизировали три животноводческих помещения, оснастили электронным оборудованием весовую. Предприятие не только производит мясо, но и продает молодняк в другие хозяйства Омской области. Фермер рассказал Виталию Хоценко, что планирует увеличить стадо до 3 тысяч голов.



Именно такая многоукладность хозяйства позволяет привлекать людей и обеспечивает им занятость круглый год, сохраняется основной состав специалистов и работников.