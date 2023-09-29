Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Виталий Хоценко оценил темпы уборочных работ в Нижнеомском районе

Виталий Хоценко оценил темпы уборочных работ в Нижнеомском районе

29 сентября 2023, 09:14
Фото: Правительство Омской области
Глава региона ознакомился с работой фермерского хозяйства в Глухониколаевском сельском поселении.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 29 сентября, побывал в Нижнеомском районе. Глава региона оценил темпы уборочных работ. В районе в сельском хозяйстве заняты 3 предприятия, более 50 фермерских хозяйств.

Губернатор пообщался с фермером Сергеем Якимчиком. Его хозяйство в Глухониколаевском сельском поселении выращивает зерновые и масличные культуры.

Фермер показал рапсовые поля. Эту культуру убирают вскоре после дождя, поэтому техника даже в непогожие дни практически не простаивает. Фермерский парк насчитывает 17 комбайнов. Под выращивание кормовых культур отведена треть посевных площадей. В настоящее время продолжается заготовка сена.

Сергей Якимчик восемь лет назад получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. На эти средства фермер приобрел комбайн и 107 племенных нетелей, было организовано предприятие «Сиббиф». Сейчас компания стала семейным бизнесом. Сегодня поголовье «Сиббифа» превышает 2000 животных.

В фермерском хозяйстве за счет собственных средств построили и модернизировали три животноводческих помещения, оснастили электронным оборудованием весовую. Предприятие не только производит мясо, но и продает молодняк в другие хозяйства Омской области. Фермер рассказал Виталию Хоценко, что планирует увеличить стадо до 3 тысяч голов.

Именно такая многоукладность хозяйства позволяет привлекать людей и обеспечивает им занятость круглый год, сохраняется основной состав специалистов и работников.

Для специалистов, работающих на ферме, здесь приобретают и ремонтируют квартиры и дома. Жилье переходит в собственность через 10 лет работы на предприятии. Виталий Хоценко посетил один из таких домов. Квартиры предоставляют со всеми коммуникациями. Также работников обеспечивают зерном, сеном, дровами, домашней птицей.

#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Губернатор#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Эвакуация в Марьяновку. В Омске пройдет тренировка по гражданской обороне
Сегодня, 05:38
В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
Сегодня, 06:27
Омичам приходят предписания о поверке счетчиков воды. Объясняем, что с ними не так
Сегодня, 08:37
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск
Сегодня, 09:50
Третья очередь. «Бруснике» одобрили проект строительства еще одной многоэтажки
Сегодня, 04:49
С омского депобразования взыщут 80 тысяч за увольнение директора школы в Амуре-2
Сегодня, 05:03