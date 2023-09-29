Виталий Хоценко оценил темпы уборочных работ в Нижнеомском районе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 29 сентября, побывал в Нижнеомском районе. Глава региона оценил темпы уборочных работ. В районе в сельском хозяйстве заняты 3 предприятия, более 50 фермерских хозяйств.
Губернатор пообщался с фермером Сергеем Якимчиком. Его хозяйство в Глухониколаевском сельском поселении выращивает зерновые и масличные культуры.
Фермер показал рапсовые поля. Эту культуру убирают вскоре после дождя, поэтому техника даже в непогожие дни практически не простаивает. Фермерский парк насчитывает 17 комбайнов. Под выращивание кормовых культур отведена треть посевных площадей. В настоящее время продолжается заготовка сена.
Сергей Якимчик восемь лет назад получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. На эти средства фермер приобрел комбайн и 107 племенных нетелей, было организовано предприятие «Сиббиф». Сейчас компания стала семейным бизнесом. Сегодня поголовье «Сиббифа» превышает 2000 животных.
В фермерском хозяйстве за счет собственных средств построили и модернизировали три животноводческих помещения, оснастили электронным оборудованием весовую. Предприятие не только производит мясо, но и продает молодняк в другие хозяйства Омской области. Фермер рассказал Виталию Хоценко, что планирует увеличить стадо до 3 тысяч голов.
Именно такая многоукладность хозяйства позволяет привлекать людей и обеспечивает им занятость круглый год, сохраняется основной состав специалистов и работников.
Для специалистов, работающих на ферме, здесь приобретают и ремонтируют квартиры и дома. Жилье переходит в собственность через 10 лет работы на предприятии. Виталий Хоценко посетил один из таких домов. Квартиры предоставляют со всеми коммуникациями. Также работников обеспечивают зерном, сеном, дровами, домашней птицей.