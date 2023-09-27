Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Омске разработали и протестировали инновационный прибор для электроэнергетики

В Омске разработали и протестировали инновационный прибор для электроэнергетики

27 сентября 2023, 12:24
Фото: Россети Сибирь
Новейшая отечественная разработка предназначена для точного определения мест замыканий в распределительных сетях 6-35 киловольт.

Сотрудники ОмГТУ по заказу «Россети Сибирь» в рамках НИОКР разработали устройство «Волна-М» — это единая система, которая представляет собой стационарный модуль, состоящий из блока управления и комплекта датчиков. Он устанавливается внутри электрической подстанции и позволяет менее чем за минуту определять поврежденную линию электропередачи и с высокой точностью находить место повреждения на ней.

Над проектом энергетики и сотрудники вуза работали два года. В его основе лежат метод стоячих волн и измерение параметров поврежденной линии в широком диапазоне частот. Местная разработка уже прошла опытно-промышленную эксплуатацию на объектах «Омскэнерго».

«В ходе опытно-промышленной эксплуатации в реальных условиях подтверждены все заявленные характеристики устройства, отклонений параметров не выявлено. Замечаний у персонала, обслуживающего оборудование подстанции, к устройству нет. Думаю, что после организации производства оно найдет широкое применение на объектах электроэнергетики», — отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер компании «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.

Известно, что прибором можно управлять дистанционно, он оснащен функцией самодиагностики и способен интегрироваться и взаимодействовать с другими современными устройствами релейной защиты и автоматики.

Новинку смогут оценить не только энергетики, но и простые потребители: устройство поможет значительно сократить время отключения электричества для устранения повреждений на линиях.

#Общество#Наука#Омск#Омская область#Энергетика
Подпишитесь
Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов
Сегодня, 06:26
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ
Сегодня, 07:09
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Сегодня, 07:30
«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
Сегодня, 08:43
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Сегодня, 08:46