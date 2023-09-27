В Омске разработали и протестировали инновационный прибор для электроэнергетики

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сотрудники ОмГТУ по заказу «Россети Сибирь» в рамках НИОКР разработали устройство «Волна-М» — это единая система, которая представляет собой стационарный модуль, состоящий из блока управления и комплекта датчиков. Он устанавливается внутри электрической подстанции и позволяет менее чем за минуту определять поврежденную линию электропередачи и с высокой точностью находить место повреждения на ней.
Над проектом энергетики и сотрудники вуза работали два года. В его основе лежат метод стоячих волн и измерение параметров поврежденной линии в широком диапазоне частот. Местная разработка уже прошла опытно-промышленную эксплуатацию на объектах «Омскэнерго».
«В ходе опытно-промышленной эксплуатации в реальных условиях подтверждены все заявленные характеристики устройства, отклонений параметров не выявлено. Замечаний у персонала, обслуживающего оборудование подстанции, к устройству нет. Думаю, что после организации производства оно найдет широкое применение на объектах электроэнергетики», — отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер компании «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.
Известно, что прибором можно управлять дистанционно, он оснащен функцией самодиагностики и способен интегрироваться и взаимодействовать с другими современными устройствами релейной защиты и автоматики.
Новинку смогут оценить не только энергетики, но и простые потребители: устройство поможет значительно сократить время отключения электричества для устранения повреждений на линиях.