В Омске разработали и протестировали инновационный прибор для электроэнергетики

Сотрудники ОмГТУ по заказу «Россети Сибирь» в рамках НИОКР разработали устройство «Волна-М» — это единая система, которая представляет собой стационарный модуль, состоящий из блока управления и комплекта датчиков. Он устанавливается внутри электрической подстанции и позволяет менее чем за минуту определять поврежденную линию электропередачи и с высокой точностью находить место повреждения на ней.