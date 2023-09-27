Следственный эксперимент. Омский пенсионер перевел мошенникам крупную сумму

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В полицию с заявлением о хищении крупной суммы обратился 63-летний омич. Мужчина перевел мошенникам 1,640 млн рублей, сообщили 27 сентября в УМВД России по Омской области.
В начале сентября потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Аферист сообщил, что на омича якобы оформлен кредит, и чтобы поймать злоумышленников, нужно поучаствовать в следственном эксперименте. Необходимо было самостоятельно взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет», что потерпевший и сделал.
Омич взял в банке 1,24 млн, а также снял свои сбережения в размере 400 тысяч и перечислил мошенникам.
Когда аферисты получили деньги, связь с ними оборвалась. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.