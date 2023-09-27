Следственный эксперимент. Омский пенсионер перевел мошенникам крупную сумму

В начале сентября потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Аферист сообщил, что на омича якобы оформлен кредит, и чтобы поймать злоумышленников, нужно поучаствовать в следственном эксперименте. Необходимо было самостоятельно взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет», что потерпевший и сделал.