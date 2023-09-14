Слепо доверилась мошенникам. Работники банка спасли омскую пенсионерку от аферистов

Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, однако еще несколько часов она была убеждена в правильности своих действий и отказывалась идти на контакт. Позже ей привели приметы различных способов мошенничества, а также объяснили, что никаких безопасных счетов не существует. После этого пенсионерка сделала выводы и пообещала больше не контактировать с мошенниками.