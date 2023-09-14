Слепо доверилась мошенникам. Работники банка спасли омскую пенсионерку от аферистов

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Работники банка на Иртышской улице рассказали полицейским, что 83-летняя омичка хотела снять со своего счета все деньги. Она была очень взволнованна и не могла внятно ответить на вопросы оператора, а также постоянно разговаривала с кем-то по телефону.
Сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. Как оказалось, женщина два дня общалась с мошенниками. Они убедили пенсионерку в том, что ее сбережениям угрожает опасность и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. Она доверилась аферистам и пришла в банк, где в ситуацию вмешались внимательные банковские работники.
Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, однако еще несколько часов она была убеждена в правильности своих действий и отказывалась идти на контакт. Позже ей привели приметы различных способов мошенничества, а также объяснили, что никаких безопасных счетов не существует. После этого пенсионерка сделала выводы и пообещала больше не контактировать с мошенниками.