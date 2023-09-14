Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Иллюстрация

Слепо доверилась мошенникам. Работники банка спасли омскую пенсионерку от аферистов

14 сентября 2023, 10:31
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Сотрудники банка остановили омскую пенсионерку, которая доверилась мошенникам

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску из банка.

Работники банка на Иртышской улице рассказали полицейским, что 83-летняя омичка хотела снять со своего счета все деньги. Она была очень взволнованна и не могла внятно ответить на вопросы оператора, а также постоянно разговаривала с кем-то по телефону.

Сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. Как оказалось, женщина два дня общалась с мошенниками. Они убедили пенсионерку в том, что ее сбережениям угрожает опасность и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. Она доверилась аферистам и пришла в банк, где в ситуацию вмешались внимательные банковские работники.

Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, однако еще несколько часов она была убеждена в правильности своих действий и отказывалась идти на контакт. Позже ей привели приметы различных способов мошенничества, а также объяснили, что никаких безопасных счетов не существует. После этого пенсионерка сделала выводы и пообещала больше не контактировать с мошенниками.

127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Деньги#Мошенники#Банк#Новости#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
Подпишитесь
Названа дата инаугурации губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 08:00
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
Экс-застройщик школы в «Ясной поляне» под Омском объяснил «перечисление» лишних денег
Сегодня, 09:44
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
Сегодня, 08:42