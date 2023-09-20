Омичка взяла два кредита и перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Аферист сообщил, что кто-то пытается оформить кредит от имени омички. Чтобы обезопасить сбережения, собеседник предложил ей самой взять деньги в банке и перевести на «безопасный» счет. Для достоверности потерпевшей также позвонила псевдосотрудница банка, которая подтвердила информацию.