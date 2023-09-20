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Омичка взяла два кредита и перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Омичка взяла два кредита и перевела мошенникам 400 тысяч рублей

20 сентября 2023, 10:46
Фото: Пресс-служба омской полиции
Аферисты убедили женщину отправить деньги на «безопасный» счет.

В полицию с заявлением о хищении денег обратилась 55-летняя жительница Кировского округа. Женщина лишилась 400 тысяч рублей, сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе УМВД по Омской области.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Аферист сообщил, что кто-то пытается оформить кредит от имени омички. Чтобы обезопасить сбережения, собеседник предложил ей самой взять деньги в банке и перевести на «безопасный» счет. Для достоверности потерпевшей также позвонила псевдосотрудница банка, которая подтвердила информацию.

Омичка по указанию мошенников оформила кредит на 200 тысяч рублей. Деньги у нее забрала девушка-курьер, которая приехала к заявительнице домой.

На следующий день женщине снова позвонила «сотрудница банка» и убедила взять еще один кредит на такую же сумму, которую в последствии перевела по реквизитам, указанным мошенниками.

Когда омичка отправилась в банк за третьим кредитом, то сотрудники организации сообщили ей о мошеннической схеме.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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