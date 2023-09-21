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В Омске завершился третий этап благоустройства парка «Зеленый остров»

Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»

21 сентября 2023, 10:28
Фото: Администрация города Омска

В Омске завершился третий этап благоустройства парка «Зеленый остров»

В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», являющееся заказчиком, уже начало проводить приемку выполненных работ.

На территории парка подрядная организация «СибДор» полностью завершила работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных зонах, также посеяла газон — от конца аллеи до остановки общественного транспорта.

Подрядчик ООО «РСИ» обустроил центральную лестницу спуска, сделал облицовку ступеней гранитными плитами и установил перильные ограждения лестничных площадок.

За 2021 год на благоустройство парка было потрачено 106 млн рублей. Были обустроены новые пешеходные зоны, а на уже существующих заменили покрытие и установили новую линию освещения. В этом же году появились места для отдыха и модульные туалеты.

В 2022 пешеходные зоны обновили еще на 37 тысячах квадратных метров, отремонтировали три лестницы, установили освещение и новые зоны отдыха. Сумма контракта составила 94 миллиона рублей.

В этом году основные работы проходили на аллее, которая ведет в главную часть парка, на них было потрачено 55 млн рублей.

Всего за три года работ в парке установили 157 новых скамеек, 129 урн, 228 фонарей системы «Парус» и обустроили 24 велопарковки. В рамках проекта по озеленению было посажено около 300 деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и уложен новый газон. Общая сумма контрактов с подрядчиками составила более 255 млн рублей.

Фото: Администрация города Омска
Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу
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#Омск#Благоустройство#Озеленение города#Природные парки#Благоустройство города#Парки#Новости#Озеленение#Городские парки#Парк вокруг света#Парк Зеленый остров#Анастасия Баянова
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