Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», являющееся заказчиком, уже начало проводить приемку выполненных работ.
На территории парка подрядная организация «СибДор» полностью завершила работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных зонах, также посеяла газон — от конца аллеи до остановки общественного транспорта.
Подрядчик ООО «РСИ» обустроил центральную лестницу спуска, сделал облицовку ступеней гранитными плитами и установил перильные ограждения лестничных площадок.
За 2021 год на благоустройство парка было потрачено 106 млн рублей. Были обустроены новые пешеходные зоны, а на уже существующих заменили покрытие и установили новую линию освещения. В этом же году появились места для отдыха и модульные туалеты.
В 2022 пешеходные зоны обновили еще на 37 тысячах квадратных метров, отремонтировали три лестницы, установили освещение и новые зоны отдыха. Сумма контракта составила 94 миллиона рублей.
В этом году основные работы проходили на аллее, которая ведет в главную часть парка, на них было потрачено 55 млн рублей.
Всего за три года работ в парке установили 157 новых скамеек, 129 урн, 228 фонарей системы «Парус» и обустроили 24 велопарковки. В рамках проекта по озеленению было посажено около 300 деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и уложен новый газон. Общая сумма контрактов с подрядчиками составила более 255 млн рублей.