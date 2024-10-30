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Городские парки

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2024
Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы
30 августа, 13:33
Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей
23 апреля, 03:48
2023
Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»
В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
21 сентября 2023, 10:28
В омских парках из-за ветра не будет работать часть аттракционов
В связи с погодными условиями аттракционы будут работать в ограниченном режиме.
7 апреля 2023, 09:08
Омичей пригласили в парки покататься на аттракционах в ближайшие выходные
Правда, все зависит от погоды.
23 марта 2023, 07:27

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