Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Сегодня, 18 сентября, жители Омска вновь пожаловались на неприятный химический запах на улицах города. Омичи сообщили о предполагаемых выбросах в паблике проекта «ДЫШИ! Омск».
«Ароматы химические „Водоканала“ в Нефтяниках с утра, улица Магистральная», — рассказала пользовательница ВКонтакте, подписанная как Ирэна Мос.
В региональном Минприроды причину запахов видят в погодных условиях.
«Наличие неприятного запаха связано с режимом неблагоприятных метеоусловий, который в период с 14 по 18 сентября неоднократно объявлялся в нашем городе. Так, погодные условия в виде безветренной погоды и высокой влажности воздуха затруднили рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.
Также в министерстве природы Омской области рассказали, что при наличии коллективных жалоб на качество воздуха, на место выедет эколаборатория. Центр экологического мониторинга работает круглосуточно: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.
Ранее Город55 рассказывал, что в двух округах Омска выявили избыток сероводорода и метантиолов. Информацию передали контролирующим органам.