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Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь

18 сентября 2023, 06:43
Фото: Город55
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В омском Минприроды объяснили наличие запаха в городе погодными условиями

По проблемам выбросов жителям города советуют обращаться в круглосуточный центр экомониторинга.

Сегодня, 18 сентября, жители Омска вновь пожаловались на неприятный химический запах на улицах города. Омичи сообщили о предполагаемых выбросах в паблике проекта «ДЫШИ! Омск».

«Ароматы химические „Водоканала“ в Нефтяниках с утра, улица Магистральная», — рассказала пользовательница ВКонтакте, подписанная как Ирэна Мос.

В региональном Минприроды причину запахов видят в погодных условиях.

«Наличие неприятного запаха связано с режимом неблагоприятных метеоусловий, который в период с 14 по 18 сентября неоднократно объявлялся в нашем городе. Так, погодные условия в виде безветренной погоды и высокой влажности воздуха затруднили рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.

Также в министерстве природы Омской области рассказали, что при наличии коллективных жалоб на качество воздуха, на место выедет эколаборатория. Центр экологического мониторинга работает круглосуточно: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

Ранее Город55 рассказывал, что в двух округах Омска выявили избыток сероводорода и метантиолов. Информацию передали контролирующим органам.

Выбросы были. В минприроды подтвердили опасения омичей
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#Экология#Минприроды#Воздух#Экология55#Режим нму#Черное небо#Нму#Неприятный запах#Евгений Игишев#Окружающая среда
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