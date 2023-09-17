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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

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Выбросы были. В минприроды подтвердили опасения омичей

17 сентября 2023, 12:20
Фото: 1MI
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В двух округах Омска выявили избыток сероводорода и метантиолов

Избыток вредных веществ обнаружили в Советском и Кировском округах.

В региональном минприроды все-таки опубликовали сводку о состоянии атмосферного воздуха за минувшие сутки. Ранее мы сообщали о жалобах жителей Левого берега на запах жженой резины.

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После массовых обращений мобильная эколаборатория выехала в Кировский и Советский округа. В районе гипермаркета «Лента» на Лукашевича выявлен избыток сероводорода в 1,38 раза, а также метантиолов в 1,17 раза. На проспекте Мира зафиксировано однократное превышение концентрации метантиолов.

Информация была передана контролирующим органам, подчеркнули в ведомстве. В других частях города загрязнений не наблюдалось.

Напомним, в Омской области до 11:00 18 сентября действует режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные примеси плохо рассеиваются в воздухе. Режим НМУ в регионе продлен уже второй день.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Выбросы#Минприроды#Новости
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