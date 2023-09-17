Выбросы были. В минприроды подтвердили опасения омичей

После массовых обращений мобильная эколаборатория выехала в Кировский и Советский округа. В районе гипермаркета «Лента» на Лукашевича выявлен избыток сероводорода в 1,38 раза, а также метантиолов в 1,17 раза. На проспекте Мира зафиксировано однократное превышение концентрации метантиолов.