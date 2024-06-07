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Экология55

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2024
Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ
В рамках форума губернатор Виталий Хоценко и гендиректор компании «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве.
7 июня, 09:16
В Омскую область приедет председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин
Также регион посетит экологический фонд «Компас».
15 февраля, 12:13
2023
«Полиом» представил экологические проекты экспертам программы «Чистый воздух»
Завод посетила делегация проекта во главе с руководителем Максимом Корольковым, а также министр природных ресурсов Омской области Татьяна Хавронина.
15 декабря 2023, 14:37
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь
18 сентября 2023, 06:43
Количество выбросов омского транспорта будут фиксировать с помощью новых технологий
Об этом рассказал эксперт Общественно-экспертного совета по вопросам экологии Даниил Путятин.
15 августа 2023, 13:15
Рашид Исмаилов заявил, что Виталий Хоценко «перезагрузил» экологический совет
Сегодня, 14 августа, состоялось первое собрание обновленного Совета по вопросам экологии.
14 августа 2023, 15:47
Хоценко привлечет федеральных экспертов для решения экологических проблем в Омске
11 августа 2023, 04:25
В Омск приехал замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев
Чиновник займется в регионе наиболее острыми вопросами по охране природы.
29 июня 2023, 09:15
На выходных в Омской области произошло 7 лесных пожаров
Пожар в Знаменском районе действовал больше суток.
13 июня 2023, 10:34
Показатели превышены в 17 раз. Специалисты рассказали о загрязнении воздуха в Омске
10 мая 2023, 09:23
В Омской области ввели режим «черного неба»
Он будет действовать до 11:00 вторника. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.
8 мая 2023, 16:53
Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
8 мая 2023, 05:25
В Роспотребнадзоре проверят информацию о загрязнении Иртыша в районе омского речпорта
Местные жители заметили масляные пятна на поверхности реки, которые не уходят уже несколько дней.
27 апреля 2023, 12:07
Новый комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ готов на 90%
Предприятие завершило монтаж основного оборудования строящегося комплекса, который заменит шесть установок прошлого поколения. Строительство вышло на финишную прямую.
20 марта 2023, 10:02
Омский НПЗ модернизируют в полном объеме согласно плану
«Газпром нефть» намерена сохранить программу модернизации предприятия в неизмененном виде: в проектах компании были задействованы в основном отечественные решения, а иностранных поставщиков удалось оперативно заменить.
7 марта 2023, 09:04
«Газпром межрегионгаз Омск» готов предоставить топливо для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5
Компания заверила, что может в необходимом объеме обеспечить газом две крупнейшие омские теплоцентрали в случае их перевода с угля на голубое топливо.
28 февраля 2023, 05:57
Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
Модернизация теплоэлектроцентралей позволит снизить загрязнение воздуха и решит проблему золошлакоотвалов в регионе, однако трем организациям еще предстоит выяснить, возможен ли такой переход.
20 февраля 2023, 09:05
Ад и газовая камера. Режим «черного неба» в Омске продлили еще на сутки
Он будет действовать до 21:00 17 февраля.
17 февраля 2023, 02:03
Омичи сдали на переработку 40 тонн отходов. Сколько можно получить за кг вторсырья
Экопункты принимают пластик, стекло, картон, бумагу, алюминиевые банки, чермет.
16 февраля 2023, 06:15

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