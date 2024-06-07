Экология55

Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?

Модернизация теплоэлектроцентралей позволит снизить загрязнение воздуха и решит проблему золошлакоотвалов в регионе, однако трем организациям еще предстоит выяснить, возможен ли такой переход.