Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В полиции рассказали подробности об избиении 11-летней девочки в поселке Береговом под Омском. У школьницы диагностировали ссадины и кровоподтеки.
По предварительным данным, в понедельник, 11 сентября, девочка возвращалась домой, когда к ней подошли несколько школьниц. Между подростками произошел конфликт, девочку избили. О случившемся она рассказала только спустя два дня. Родственники ребенка обратились в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников конфликта. Это четыре школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, ранее они не состояли на учете.
Также выяснилось, что это не первый конфликт. Компания уже нападала на эту девочку. Они обвинили потерпевшую в распространении негативных слухов и заставили извиняться. Обидчицы весь процесс снимали на видео, а затем выложили ролик в соцсети.
Подростков и их родителей поставили на профилактический учет. На взрослых также составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей.