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Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой

15 сентября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

Появились подробности издевательства над 11-летней школьницей под Омском

Полицейские установили личности всех участников конфликта.

В полиции рассказали подробности об избиении 11-летней девочки в поселке Береговом под Омском. У школьницы диагностировали ссадины и кровоподтеки.

По предварительным данным, в понедельник, 11 сентября, девочка возвращалась домой, когда к ней подошли несколько школьниц. Между подростками произошел конфликт, девочку избили. О случившемся она рассказала только спустя два дня. Родственники ребенка обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников конфликта. Это четыре школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, ранее они не состояли на учете.

Также выяснилось, что это не первый конфликт. Компания уже нападала на эту девочку. Они обвинили потерпевшую в распространении негативных слухов и заставили извиняться. Обидчицы весь процесс снимали на видео, а затем выложили ролик в соцсети.

Подростков и их родителей поставили на профилактический учет. На взрослых также составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

Неописуемая жестокость. В Омске группа подростков избила 11-летнюю девочку
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#Происшествия#Омск#Омская область#Социальные сети#Дети#Нападение#Родители#Видеозапись#Школьницы#Ссора#Извинения#Унижение#Евгений Игишев#Оскорбления#Ссадины
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