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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Неописуемая жестокость. В Омске группа подростков избила 11-летнюю девочку

14 сентября 2023, 13:05
Фото: 1MI
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С информацией о произошедшем в отдел полиции №8 обратилась мама потерпевшей школьницы.

Она рассказала полицейским, что ее дочь избили местные подростки в поселке Береговой. После произошедшего девочку опросили и направили на медицинский осмотр.

Сотрудники полиции установили личности всех причастных к издевательствам над школьницей. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних и социальные педагоги.

Сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе омской полиции.

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#Омск#Омская область#Школьники#Избиение#Нападение#Новости#Жестокость#Школьница#Анастасия Баянова
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