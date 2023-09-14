Неописуемая жестокость. В Омске группа подростков избила 11-летнюю девочку

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Она рассказала полицейским, что ее дочь избили местные подростки в поселке Береговой. После произошедшего девочку опросили и направили на медицинский осмотр.
Сотрудники полиции установили личности всех причастных к издевательствам над школьницей. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних и социальные педагоги.
Сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе омской полиции.