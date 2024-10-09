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Унижение

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2024
«Морально меня уничтожили»: как понять, что живешь с абьюзером
9 октября, 05:25
2023
Перебил и унизил. В Омске парень получил наказание за оскорбление судьи
Конфликт возник на заседании, на котором оглашалось наказание за хранение запрещенных веществ.
1 ноября 2023, 10:59
«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
22 октября 2023, 03:45
В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты
Средства пойдут в качестве моральной компенсации ребенку.
28 сентября 2023, 04:55
Избили и заставили извиняться. Появились подробности издевательства над юной омичкой
15 сентября 2023, 07:04
2022
Омич пойдет под суд за унижение женщин в интернете
9 сентября 2022, 03:53

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