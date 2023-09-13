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Отдавали все сбережения. Молодого омича будут судить за обман пенсионеров

13 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI
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Омич пойдет под суд за обман пенсионеров на 1,3 млн рублей

20-летний курьер действовал по наводке своих «работодателей» — мошенников.

В Омске на скамье подсудимых окажется 20-летний курьер, обманувший пенсионеров на 1,3 млн рублей. В мае 2023 года в полицию поступило 5 заявлений о хищении денег. Потерпевшие стали жертвами телефонных мошенников.

Пожилым людям звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Чтобы уладить ситуацию, необходимо было заплатить определенную сумму. После того, как потерпевшие соглашались передать деньги, к ним выезжал курьер.

Молодого человека задержали на парковке у супермаркета на Сибирском проспекте. Во время допроса он пояснил, что нашел этот несложный способ заработка в интернете. Деньги, полученные у потерпевших, курьер переводил «работодателю», а себе оставлял 10% от суммы.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под домашним арестом. Следователи выясняют личности других фигурантов мошеннической схемы.

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