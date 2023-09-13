Отдавали все сбережения. Молодого омича будут судить за обман пенсионеров

Молодого человека задержали на парковке у супермаркета на Сибирском проспекте. Во время допроса он пояснил, что нашел этот несложный способ заработка в интернете. Деньги, полученные у потерпевших, курьер переводил «работодателю», а себе оставлял 10% от суммы.