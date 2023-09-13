Отдавали все сбережения. Молодого омича будут судить за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Омске на скамье подсудимых окажется 20-летний курьер, обманувший пенсионеров на 1,3 млн рублей. В мае 2023 года в полицию поступило 5 заявлений о хищении денег. Потерпевшие стали жертвами телефонных мошенников.
Пожилым людям звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. Чтобы уладить ситуацию, необходимо было заплатить определенную сумму. После того, как потерпевшие соглашались передать деньги, к ним выезжал курьер.
Молодого человека задержали на парковке у супермаркета на Сибирском проспекте. Во время допроса он пояснил, что нашел этот несложный способ заработка в интернете. Деньги, полученные у потерпевших, курьер переводил «работодателю», а себе оставлял 10% от суммы.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под домашним арестом. Следователи выясняют личности других фигурантов мошеннической схемы.