Потерпевшие

Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч

Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.