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Потерпевшие

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2024
Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области
30 июня, 13:36
Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.
3 июня, 07:29
2023
Обманули пенсионеров на 2,2 млн. В Омске осудили курьеров-мошенников
В криминальной схеме участвовала семейная пара и их знакомый.
16 октября 2023, 03:58
«Ехал со скоростью 120 км/ч». На омской трассе водитель сбил велосипедиста
Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в Госавтоинспекцию сегодня, 29 сентября, в 13:30.
29 сентября 2023, 12:30
Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом
22 сентября 2023, 06:00
Полиция просит обратиться потерпевших. В Омске с поличным задержали двух мошенниц
Фигуранткам грозит до 10 лет тюрьмы, на время следствия их заключили под стражу на два месяца.
22 февраля 2023, 04:30

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