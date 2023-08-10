Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ранее Кировский районный суд установил, что мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, звонил по телефону жителям областного центра и представлялся сотрудником газовой службы. Он сообщал о необходимости проверки газового оборудования в квартире, а после, под предлогом его замены, получал деньги и скрывался.
Так в период с ноября 2021 по февраль 2022 лжегазовик обманул восемь человек на общую сумму 54 300 рублей.
Кроме того, подсудимый снял квартиру и похитил оттуда имущество владельца, а потом сдал его в ломбард, получив 93 000 рублей.
Приговором Кировского районного суда г. Омска мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 160 УК РФ (растрата), ч.1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), с учетом рецидива ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Омский областной суд оставил приговор без изменений.