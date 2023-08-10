Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы

Ранее Кировский районный суд установил, что мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, звонил по телефону жителям областного центра и представлялся сотрудником газовой службы. Он сообщал о необходимости проверки газового оборудования в квартире, а после, под предлогом его замены, получал деньги и скрывался.