Пенсионерка из Омска едва не лишилась квартиры после разговора с мошенниками

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
77-летняя омичка едва не лишилась собственной квартиры после телефонного разговора с мошенниками. Женщина пришла в агентство недвижимости чтобы продать свою жилплощадь. Работники фирмы обратили внимание, что пенсионерка встревожена, и предположили, что она могла стать жертвой мошенников.
Как позже выяснили полицейские, так и оказалось. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал потерпевшей, что ее двухкомнатная квартира в ближайшее время будет продана по доверенности мошенниками, а чтобы этого избежать, необходимо самостоятельно продать жилье, а деньги перевести на «безопасный счет».
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».