Пенсионерка из Омска едва не лишилась квартиры после разговора с мошенниками

Как позже выяснили полицейские, так и оказалось. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал потерпевшей, что ее двухкомнатная квартира в ближайшее время будет продана по доверенности мошенниками, а чтобы этого избежать, необходимо самостоятельно продать жилье, а деньги перевести на «безопасный счет».