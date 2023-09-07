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Published Сегодня, 11:36

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Пенсионерка из Омска едва не лишилась квартиры после разговора с мошенниками

7 сентября 2023, 11:36
Фото: Midjourney
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Аферист позвонил потерпевшей и сообщил, что ее жилье вскоре будет продано по доверенности.

77-летняя омичка едва не лишилась собственной квартиры после телефонного разговора с мошенниками. Женщина пришла в агентство недвижимости чтобы продать свою жилплощадь. Работники фирмы обратили внимание, что пенсионерка встревожена, и предположили, что она могла стать жертвой мошенников.

Как позже выяснили полицейские, так и оказалось. Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал потерпевшей, что ее двухкомнатная квартира в ближайшее время будет продана по доверенности мошенниками, а чтобы этого избежать, необходимо самостоятельно продать жилье, а деньги перевести на «безопасный счет».

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Видео#Полиция#Уголовное дело#Мошенники#Квартира#Следователи#Омичка#Евгений Игишев#Правоохранительные органы
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