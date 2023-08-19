Позвонил «сотрудник ФСБ». Омичка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Злоумышленник рассказал, что в банке пытаются получить кредит от ее имени. Чтобы сохранить деньги, необходимо было следовать указаниям. Потерпевшая в течение нескольких дней оформляла на себя кредиты, а деньги переводила на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила 2.6 млн рублей. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.