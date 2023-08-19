Позвонил «сотрудник ФСБ». Омичка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

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Published Сегодня, 05:49
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В Омске 46-летняя жительница Ленинского округа лишилась крупной суммы денег после разговора с мошенниками, сообщили сегодня, 19 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Злоумышленник рассказал, что в банке пытаются получить кредит от ее имени. Чтобы сохранить деньги, необходимо было следовать указаниям. Потерпевшая в течение нескольких дней оформляла на себя кредиты, а деньги переводила на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила 2.6 млн рублей. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.
Также в прокуратуре рассказали об еще одном случае дистанционного мошенничества. В среду, 16 августа, в полицию обратился 58-летний омич. Он сообщил, что с его счета похитили 2,1 млн под предлогом перевода бонусов «спасибо» в рубли.