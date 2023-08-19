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Позвонил «сотрудник ФСБ». Омичка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

19 августа 2023, 05:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка поверила телефонным аферистам и лишилась 2,6 млн рублей

Потерпевшая в течение нескольких дней оформляла на себя кредиты, а деньги отправляла на «безопасные счета».

В Омске 46-летняя жительница Ленинского округа лишилась крупной суммы денег после разговора с мошенниками, сообщили сегодня, 19 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что омичке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Злоумышленник рассказал, что в банке пытаются получить кредит от ее имени. Чтобы сохранить деньги, необходимо было следовать указаниям. Потерпевшая в течение нескольких дней оформляла на себя кредиты, а деньги переводила на «безопасные счета». Общая сумма ущерба составила 2.6 млн рублей. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.

Также в прокуратуре рассказали об еще одном случае дистанционного мошенничества. В среду, 16 августа, в полицию обратился 58-летний омич. Он сообщил, что с его счета похитили 2,1 млн под предлогом перевода бонусов «спасибо» в рубли.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Полиция#Прокуратура#Мошенничество#Мошенники#Происшествия#Омск#Омская область
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