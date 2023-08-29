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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

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Врачи-спасители, 23 тонны конфет и решение проблемы с транспортом. Омск сегодня

29 августа 2023, 15:07
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омские врачи спасли от смерти парня, которому вонзили нож в грудь

Ближе к ночи в областную клиническую больницу доставили 22-летнего парня с рукояткой ножа в сердце. Нож проткнул левое легкое, когда медики извлекли предмет, у пациента началось сильное кровотечение. Однако благодаря работе врачей его все же удалось спасти. Более того, сейчас пострадавший уже выписан из больницы и идет на поправку.

Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди
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Новость №2. В Омске нашли поставщика для 23 тысяч сладких подарков на Новый год

Омская мэрия решила заранее подготовится к празднику и уже нашла поставщика, который сможет доставить сладкие подарки юным омичам. Этим займется предпринимательница из Пермского края. Известно, что на закупку подарков выделено 8,5 млн рублей — на эту сумму удастся собрать более 23 тысяч наборов из конфет, молочного шоколада, желе, суфле и других видов сладостей.

23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей
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Новость №3. Городская администрация предложила варианты решения проблемы с транспортом в поселке Светлый

Вчера Город55 рассказывал о многочисленных жалобах жителей Светлого, которые практически отрезаны от жизни города-миллионника из-за плохо ходящего транспорта. Дело в том, что перевозчик маршрута №31Н не соблюдает заявленное расписание. На жалобы жителей поселка отреагировали в администрации города. Там предложили решить эту проблему запуском бесплатных рейсов от остановки в поселке Светлом до остановки «Поселок Южный», откуда транспорт ходит по 19 маршрутам.

Омичам рассказали, как планируют решить проблему с транспортом в Светлом
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