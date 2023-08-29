Врачи-спасители, 23 тонны конфет и решение проблемы с транспортом. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Новость №1. Омские врачи спасли от смерти парня, которому вонзили нож в грудь
Ближе к ночи в областную клиническую больницу доставили 22-летнего парня с рукояткой ножа в сердце. Нож проткнул левое легкое, когда медики извлекли предмет, у пациента началось сильное кровотечение. Однако благодаря работе врачей его все же удалось спасти. Более того, сейчас пострадавший уже выписан из больницы и идет на поправку.
Новость №2. В Омске нашли поставщика для 23 тысяч сладких подарков на Новый год
Омская мэрия решила заранее подготовится к празднику и уже нашла поставщика, который сможет доставить сладкие подарки юным омичам. Этим займется предпринимательница из Пермского края. Известно, что на закупку подарков выделено 8,5 млн рублей — на эту сумму удастся собрать более 23 тысяч наборов из конфет, молочного шоколада, желе, суфле и других видов сладостей.
Новость №3. Городская администрация предложила варианты решения проблемы с транспортом в поселке Светлый
Вчера Город55 рассказывал о многочисленных жалобах жителей Светлого, которые практически отрезаны от жизни города-миллионника из-за плохо ходящего транспорта. Дело в том, что перевозчик маршрута №31Н не соблюдает заявленное расписание. На жалобы жителей поселка отреагировали в администрации города. Там предложили решить эту проблему запуском бесплатных рейсов от остановки в поселке Светлом до остановки «Поселок Южный», откуда транспорт ходит по 19 маршрутам.