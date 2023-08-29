Врачи-спасители, 23 тонны конфет и решение проблемы с транспортом. Омск сегодня

Ближе к ночи в областную клиническую больницу доставили 22-летнего парня с рукояткой ножа в сердце. Нож проткнул левое легкое, когда медики извлекли предмет, у пациента началось сильное кровотечение. Однако благодаря работе врачей его все же удалось спасти. Более того, сейчас пострадавший уже выписан из больницы и идет на поправку.