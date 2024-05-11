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Ранение

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Ноябрь 2023
Семейная поножовщина. В Омске женщина воткнула нож в грудь своему супругу
Пострадавшего отвезли в больницу, женщину задержали полицейские.
6 ноября 2023, 07:06
Август 2023
Врачи-спасители, 23 тонны конфет и решение проблемы с транспортом. Омск сегодня
29 августа 2023, 15:07
Омич убегал от воображаемых преследователей, получил травмы и повредил чужое авто
Мужчину отправили в психбольницу.
17 августа 2023, 07:20
Охота на брата. Омский суд отклонил апелляцию по делу об убийстве на охоте
Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу об убийстве на охоте.
3 августа 2023, 11:10
Май 2023
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
В полиции рассказали, что инцидент произошел после 18 часов.
11 мая 2023, 06:47
Март 2023
Застолье завершилось поножовщиной. В Омске задержали женщину, ранившую свою подругу
Потерпевшая находится в реанимации без сознания.
14 марта 2023, 07:54
Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
1 марта 2023, 04:16

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