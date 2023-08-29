Омичам рассказали, как планируют решить проблему с транспортом в Светлом

Ранее Город55 рассказывал об опасной трамвайной остановке по улице Нейбута. Во время осадков она превращается в «бассейн», вокруг которого есть только грунт и немного песка. При этом в 2023 году не стоит ожидать никаких изменений: средств на ремонт не заложено.