Омичам рассказали, как планируют решить проблему с транспортом в Светлом

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Вчера, 28 августа, Город55 рассказывал о жалобе жителей Светлого, которые после транспортной реформы с трудом могут выехать из поселка. По словам омичей, частный перевозчик, обслуживающий маршрут №31Н и поменявший недавно маршрутки на автобусы среднего класса, не соблюдает заявленное расписание. Из-за этого жителям приходится долго дожидаться общественного транспорта на остановке.
Сложившуюся в Светлом транспортную ситуацию прокомментировали в городской администрации. Маршрут №31Н в настоящее время обслуживает 9 автобусов среднего класса с интервалом движения 23 минуты. При этом перевозчик уведомил администрацию, что число машин на маршруте до конца этого месяца увеличится до 15 единиц.
Помимо этого для жителей поселка Светлый собираются организовать бесплатные рейсы до остановки «Поселок Южный», расположенной на расстоянии в 4,5 км. От нее общественный транспорт ходит по 19 маршрутам.
«В случае накопления на конечной остановке большого числа пассажиров выполняются бесплатные подвозящие рейсы автобусами малого класса по маршруту пос. Светлый — пос. Южный и в обратном направлении», — уточнили в городской администрации.
Ранее Город55 рассказывал об опасной трамвайной остановке по улице Нейбута. Во время осадков она превращается в «бассейн», вокруг которого есть только грунт и немного песка. При этом в 2023 году не стоит ожидать никаких изменений: средств на ремонт не заложено.