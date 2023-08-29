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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

иллюстрация

Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди

29 августа 2023, 03:14
Фото: Город55
иллюстрация

Омские хирурги спасли молодого человека, которому вонзили нож в грудь

Когда нож вынули, то началась сильное кровотечение, однако все обошлось.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали о спасении 22-летнего парня в областной клинической больнице. Его доставили в медучреждение ближе к ночи с рукояткой ножа в сердце. Впрочем это не удивило медиков, так как к ним привозят пациентов с ножевыми ранениями и инородными телами в груди.

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Однако этот случай был уникален. Нож проник в грудную клетку и проткнул левое легкое, повредив верхнюю легочную артерию и вену. Из-за этого образовалась обширная внутрилегочная гематома. Когда нож вынули, началось сильное кровотечение, однако пациента удалось спасти.

Операцию выполнял хирург Кирилл Безмозгин. Парня уже выписали домой. По оценке медиков, он чувствует себя удовлетворительно.

Ранее Город55 писал о женщине, у которой на протяжении нескольких лет были проблемы с пищеводом. Когда она попала в операционную, то уже не могла есть даже жидкую пищу. Из-за заболевания пациентка стала очень худой, сбросив 40 килограммов.

Омские врачи спасли от голодной смерти пациентку, похудевшую на 40 килограммов
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#Происшествия#Омск#Ножевое ранение#Новости#Операция#Пациент#Хирург#Минздрав Омской области#Алина Ясинская
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