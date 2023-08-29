Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В региональном министерстве здравоохранения рассказали о спасении 22-летнего парня в областной клинической больнице. Его доставили в медучреждение ближе к ночи с рукояткой ножа в сердце. Впрочем это не удивило медиков, так как к ним привозят пациентов с ножевыми ранениями и инородными телами в груди.
Однако этот случай был уникален. Нож проник в грудную клетку и проткнул левое легкое, повредив верхнюю легочную артерию и вену. Из-за этого образовалась обширная внутрилегочная гематома. Когда нож вынули, началось сильное кровотечение, однако пациента удалось спасти.
Операцию выполнял хирург Кирилл Безмозгин. Парня уже выписали домой. По оценке медиков, он чувствует себя удовлетворительно.
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