Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди

В региональном министерстве здравоохранения рассказали о спасении 22-летнего парня в областной клинической больнице. Его доставили в медучреждение ближе к ночи с рукояткой ножа в сердце. Впрочем это не удивило медиков, так как к ним привозят пациентов с ножевыми ранениями и инородными телами в груди.