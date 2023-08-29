Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Иллюстрация

23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей

29 августа 2023, 10:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Новогодние подарки для омичей закупят у предпринимательницы из Пермского края

Начальную цену за один подарок предпринимательница снизила на 135 рублей.

Управделами омской мэрии решило заранее начать подготовку к Новому году. Ведомство уже нашло поставщика сладких новогодних подарков на общую сумму в 8 486 500 рублей.

На аукцион поступило семь заявок. Наименьшую цену — 365 рублей за один набор — предложила предпринимательница из Пермского края Екатерина Березина. Именно с ней и заключат договор. Березина зарегистрировала ИП 1 августа прошлого года. Специализируется она на оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.

Цену за один сладкий подарок предпринимательница снизила на 135 рублей. На 8,5 млн рублей удастся закупить более 23 тысяч подарков для юных омичей. Каждый новогодний подарок будет состоять из 1 кг сладостей: молочного шоколада, шоколадных батончиков, желейных, кремовых, вафельных, помадных конфет, суфле, пралине и др.

Напомним, что по условиям контракта, Березиной предстоит доставлять новогодние подарки отдельными партиями с 8 ноября по 13 декабря 2023 года в окружные администрации, центр социальной поддержки населения на проспекте Мира, школу №152, департаменты образования и культуры.

10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Новый год#Новости#Подарки#Сладости#Юлия Истомина
Подпишитесь
Укрепление «вертикали»: в обправительстве изменился порядок назначения замминистров
Сегодня, 06:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
Сегодня, 06:17
Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Сегодня, 11:14
Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Сегодня, 03:58
Минэнерго России высказалось по вопросу перевода омских ТЭЦ с угля на газ
Сегодня, 11:06