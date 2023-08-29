23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей

На аукцион поступило семь заявок. Наименьшую цену — 365 рублей за один набор — предложила предпринимательница из Пермского края Екатерина Березина. Именно с ней и заключат договор. Березина зарегистрировала ИП 1 августа прошлого года. Специализируется она на оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.