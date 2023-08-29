23 тонны конфет. Стало известно, кто поставит сладкие новогодние подарки для омичей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Управделами омской мэрии решило заранее начать подготовку к Новому году. Ведомство уже нашло поставщика сладких новогодних подарков на общую сумму в 8 486 500 рублей.
На аукцион поступило семь заявок. Наименьшую цену — 365 рублей за один набор — предложила предпринимательница из Пермского края Екатерина Березина. Именно с ней и заключат договор. Березина зарегистрировала ИП 1 августа прошлого года. Специализируется она на оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями.
Цену за один сладкий подарок предпринимательница снизила на 135 рублей. На 8,5 млн рублей удастся закупить более 23 тысяч подарков для юных омичей. Каждый новогодний подарок будет состоять из 1 кг сладостей: молочного шоколада, шоколадных батончиков, желейных, кремовых, вафельных, помадных конфет, суфле, пралине и др.
Напомним, что по условиям контракта, Березиной предстоит доставлять новогодние подарки отдельными партиями с 8 ноября по 13 декабря 2023 года в окружные администрации, центр социальной поддержки населения на проспекте Мира, школу №152, департаменты образования и культуры.