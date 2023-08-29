«Если почувствую и увижу». Хоценко высказался о возможной отставке министра экологии

Сегодня, 29 августа, прошел брифинг врио губернатора Омской области Виталия Хоценко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общаясь со СМИ, Хоценко сообщил, как собирается бороться с предприятиями, которые загрязняют воздух в Омске, а также считает ли он виновным министерство природы в том, что нарушители до сих пор не найдены.