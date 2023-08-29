«Если почувствую и увижу». Хоценко высказался о возможной отставке министра экологии

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Published Сегодня, 06:39
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Сегодня, 29 августа, прошел брифинг врио губернатора Омской области Виталия Хоценко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Общаясь со СМИ, Хоценко сообщил, как собирается бороться с предприятиями, которые загрязняют воздух в Омске, а также считает ли он виновным министерство природы в том, что нарушители до сих пор не найдены.
Врио губернатора пока не верит в бездействие ведомства, но если увидит подобные факты, будет действовать решительно.
«Не думаю, что люди, которые работают на государственной службе, должны идти с такими мыслями во власть. Поэтому если я это почувствую и увижу, то буду принимать кадровое решение. Хочу сказать, что команда заряжена на результат», — сказал Хоценко.
Врио губернатора пообещал и дальше снижать вредные выбросы в регионе и продолжать работу в рамках нацпроекта «Экология». О том, что уже сделано, Город55 рассказывает в этом материале:
Напомним, что работа министра экологии Ильи Лобова в последнее время вызывает немало критики. Так, когда в Омске несколько недель подряд объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий, а в воздухе фиксировали превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода и других веществ, Лобов заявил, что ничего страшного не происходит. Новости о выбросах в своем телеграм-канале он назвал преувеличением происходящего.