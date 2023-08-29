Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области

Еще один блок работы — перевод домовладений с печного отопления на газ. В рамках нацпроекта, отметил Хоценко, на догазификацию горожанам субсидируется 212 тыс рублей. В ближайшие два года планируется перевести на газ порядка девяти тыс домов. В этом году работа проведена с 2400 абонентами, но нужно больше. Врио губернатора уточнил, что дал поручения всем структурам, чтобы завершить догазификацию в этом году с нужными показателями.