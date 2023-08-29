Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области

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Published Сегодня, 06:17
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Сегодня, 29 августа, прошел брифинг врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Он рассказал о том, какие темы обсуждались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом числе проблемы с экологией на территории региона.
«Вопрос экологии всегда волнует омичей, так как мы исторически промышленный центр. В целом у нас более пяти тыс предприятий. Промышленность не бывает экологичной, поэтому те или иные выбросы присутствуют. Но в рамках тех проектов, которые президент инициирует, удалось многое сделать», — заявил Хоценко.
По его словам, работа с предприятиями, из-за которых возникают выбросы, проводится. В пример врио губернатора снова поставил Омский нефтеперерабатывающий завод, где объем внебюджетных инвестиций на очистные сооружения составляет порядка 30 млрд рублей. С развитием этого проекта в разы уменьшается потребление воды из Иртыша.
Проблемное предприятие «ТГК-11», которое уже неоднократно уличали в превышении норм по выбросам, занимается фильтрами, проводит их замену. Также Хоценко напомнил о центре мониторинга окружающей среды, на базе которого работает эколаборатория.
«Если это объект регионального экологического контроля, то сами реагируем силами министерства природных ресурсов и экологии региона. Если это федеральный экологический контроль, то при превышении ПДК информируем прокуратуру и Росприроднадзор», — объяснил врио губернатора.
Второй блок работы — рекультивация четырех крупных городских свалок. В 2024 году все работы будут завершены. К концу 2023 года планируется ликвидация свалки в Центральном округе. На их месте появятся зеленые благоустроенные зоны с дорожками для пробежек и велопрогулок. Это также поможет снизить количество выбросов в регионе. В общей сложности на рекультивацию городских свалок выделено порядка 10 млрд рублей.
По завершению этих работ в регионе создадут три новых полигона, где будет проходить переработка мусора. Их создадут на территории Омского и Таврического муниципальных районов. Все остальные свалки в Омской области будут уничтожены после 2026 года в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка».
Временный руководитель также рассказал о переводе общественного транспорта с дизельного топлива на газомоторное, которые является более экологичным. По его информации, регион приобрел уже 80 автобусов, работающих на метане. В этом году будет закуплено еще десять единиц техники, в том числе троллейбусы.
Еще один блок работы — перевод домовладений с печного отопления на газ. В рамках нацпроекта, отметил Хоценко, на догазификацию горожанам субсидируется 212 тыс рублей. В ближайшие два года планируется перевести на газ порядка девяти тыс домов. В этом году работа проведена с 2400 абонентами, но нужно больше. Врио губернатора уточнил, что дал поручения всем структурам, чтобы завершить догазификацию в этом году с нужными показателями.