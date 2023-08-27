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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

Омичка облила брата кипятком, пока он спал

27 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Между родственниками был конфликт.

В Усть-Ишимском районе задержана 35-летняя местная жительница. Ее подозревают в причинении вреда здоровья брата. Подробности истории пояснили в полиции.

Родственники выпивали, начали ссориться. Брат лег спать, тогда женщина взяла нагретый на печке чайник и вылила на мужчину кипяток. Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и груди.

После лечения можно будет установить степень причиненного вреда. Тогда решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, всего за сутки в полицию поступило 1 145 обращений. Возбуждено 27 уголовных дел, задержан 21 человек.

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#Происшествия#Полиция#Омская область#Уголовное дело#Новости#Усть-Ишимский район
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