Омичка облила брата кипятком, пока он спал

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Усть-Ишимском районе задержана 35-летняя местная жительница. Ее подозревают в причинении вреда здоровья брата. Подробности истории пояснили в полиции.
Родственники выпивали, начали ссориться. Брат лег спать, тогда женщина взяла нагретый на печке чайник и вылила на мужчину кипяток. Пострадавшего госпитализировали с ожогами лица и груди.
После лечения можно будет установить степень причиненного вреда. Тогда решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, всего за сутки в полицию поступило 1 145 обращений. Возбуждено 27 уголовных дел, задержан 21 человек.