В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
25 августа Город55 рассказывал об акте вандализма в Полтавском районе. Местные жители говорили о повреждениях на местном кладбище. Тогда полиция установила: повалено 11 памятников и 9 крестов, часть из них были сломаны.
Правоохранители установили личность подозреваемого — 40-летний местный житель. Он рассказал, что распивал алкоголь недалеко от кладбища, потом направился туда, начал бить руками и ногами памятники и кресты в хаотичном порядке. Затем просто ушел домой.
Сейчас проводится проверка по факту инцидента. По итогу будет принято процессуальное решение.