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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

иллюстрация

В Омской области задержали вандала, который разгромил сельское кладбище

27 августа 2023, 08:13
Фото: 1MI
иллюстрация
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

25 августа Город55 рассказывал об акте вандализма в Полтавском районе. Местные жители говорили о повреждениях на местном кладбище. Тогда полиция установила: повалено 11 памятников и 9 крестов, часть из них были сломаны.

Правоохранители установили личность подозреваемого — 40-летний местный житель. Он рассказал, что распивал алкоголь недалеко от кладбища, потом направился туда, начал бить руками и ногами памятники и кресты в хаотичном порядке. Затем просто ушел домой.

подозреваемыйподозреваемый
подозреваемый
Фото: УМВД России по Омской области

Сейчас проводится проверка по факту инцидента. По итогу будет принято процессуальное решение.

«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
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#Происшествия#Полиция#Омская область#Кладбище#Вандализм#Новости#Полтавский район
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