Пострадали женщины и ребенок. В час пик иномарка врезалась в автобус на Красном Пути

Столкновение произошло в районе дома № 145/а. Из-за этого трем пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков. В числе пострадавших оказались две женщины и мальчик 2016 года рождения. В Госавтоинспекции уточнили, в момент аварии в салоне автобуса были 30 человек.