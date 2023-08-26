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В Омске иномарка врезалась в автобус с пассажирами в час пик

Пострадали женщины и ребенок. В час пик иномарка врезалась в автобус на Красном Пути

26 августа 2023, 04:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске иномарка врезалась в автобус с пассажирами в час пик

В момент столкновения в салоне пассажирского транспорта находились 30 человек.

Вчера вечером, 25 августа, в областном центре произошла авария с пассажирским транспортом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 17:35.

По данным ведомства, ДТП случилось на улице Красный Путь. Водитель легкового авто Toyota, мужчина 1972 года рождения, столкнулся с автобусом «Лиаз». Он двигался по маршруту № 22 («ул. Бархатовой — МСЧ-9»). Общественным транспортом управлял мужчина 1974 года рождения.

Столкновение произошло в районе дома № 145/а. Из-за этого трем пассажирам автобуса понадобилась помощь медиков. В числе пострадавших оказались две женщины и мальчик 2016 года рождения. В Госавтоинспекции уточнили, в момент аварии в салоне автобуса были 30 человек.

Сотрудники правоохранительных органов запустили проверку по факту случившегося. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее. До этого в Омской области зарегистрировали другую аварию с участием пассажирского транспорта. Автобус ПАЗ, который вез людей по маршруту Омск — Новомосковка, столкнулся с легковушкой.

На автодороге Омск-Нижняя Омка пассажирский автобус врезался в легковушку
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#Происшествия#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Авария#ДТП с детьми#ДТП с автобусом#Новости#Авария с пострадавшими#Авария с ребенком#Алина Ясинская
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