На автодороге Омск-Нижняя Омка пассажирский автобус врезался в легковушку

Сотрудники ГИБДД установили, что 57-летний водитель автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту №910 (Омск — Новомосковка), столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В районе 15 километра при перестроении с крайнего левого в крайний правый ряд водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и врезался в легковую машину, которой управлял 53-летний мужчина.