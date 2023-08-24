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На автодороге Омск-Нижняя Омка пассажирский автобус врезался в легковушку

24 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Омскому району сегодня, 24 августа, в 13:15.

Сотрудники ГИБДД установили, что 57-летний водитель автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту №910 (Омск — Новомосковка), столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В районе 15 километра при перестроении с крайнего левого в крайний правый ряд водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и врезался в легковую машину, которой управлял 53-летний мужчина.

В результате произошедшего трем пассажирам ВАЗа понадобилась медицинская помощь: 45-летней женщине, 10-летнему мальчику и 3-летней девочке. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, в момент аварии в нем находилось 25 человек.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в УМВР России по Омской области.

Пострадали 6 человек. В Омске пассажирской автобус столкнулся с легковушкой
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