На автодороге Омск-Нижняя Омка пассажирский автобус врезался в легковушку

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Сотрудники ГИБДД установили, что 57-летний водитель автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту №910 (Омск — Новомосковка), столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В районе 15 километра при перестроении с крайнего левого в крайний правый ряд водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и врезался в легковую машину, которой управлял 53-летний мужчина.
В результате произошедшего трем пассажирам ВАЗа понадобилась медицинская помощь: 45-летней женщине, 10-летнему мальчику и 3-летней девочке. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, в момент аварии в нем находилось 25 человек.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщили в УМВР России по Омской области.