Воняет даже при закрытых окнах. В Омске до следующего утра вводят режим НМУ

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о режиме неблагоприятных метеоусловий. Его вводят сегодня вечером, 25 августа. Предположительно, он начнет действовать с 22:00.
С этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. Завтра, 26 августа, примерно в 11:00 дышать станет легче. Степень опасности режима НМУ — первая.
Отметим, что режим «черного неба» вводят на территории Омской области с конца прошлого месяца. Сегодня утром горожане рассказали в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“», что чувствовали сильный запах газа на бульваре Архитекторов, улицах Орловского, Магистральной, на проспекте Мира, в районе Иртышской набережной.
«Слезятся глаза, першит в горле. В семь утра вышли на улицу, невозможно находиться [на улице]», — посетовали омичи в комментариях под постом о выбросах.
Жуткий запах химических веществ у кого-то вызвал не только головную боль, но и тошноту. По словам горожан, вонь проникала в помещения даже при закрытых окнах.