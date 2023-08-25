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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

иллюстрация

Воняет даже при закрытых окнах. В Омске до следующего утра вводят режим НМУ

25 августа 2023, 10:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске до утра вводят режим НМУ первой степени опасности

Предположительно, вредные примеси начнут рассеиваться завтра ближе к полудню.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о режиме неблагоприятных метеоусловий. Его вводят сегодня вечером, 25 августа. Предположительно, он начнет действовать с 22:00.

С этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. Завтра, 26 августа, примерно в 11:00 дышать станет легче. Степень опасности режима НМУ — первая.

Отметим, что режим «черного неба» вводят на территории Омской области с конца прошлого месяца. Сегодня утром горожане рассказали в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“», что чувствовали сильный запах газа на бульваре Архитекторов, улицах Орловского, Магистральной, на проспекте Мира, в районе Иртышской набережной.

«Слезятся глаза, першит в горле. В семь утра вышли на улицу, невозможно находиться [на улице]», — посетовали омичи в комментариях под постом о выбросах.

Жуткий запах химических веществ у кого-то вызвал не только головную боль, но и тошноту. По словам горожан, вонь проникала в помещения даже при закрытых окнах.

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#Здоровье#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Новости#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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