Воняет даже при закрытых окнах. В Омске до следующего утра вводят режим НМУ

Отметим, что режим «черного неба» вводят на территории Омской области с конца прошлого месяца. Сегодня утром горожане рассказали в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“», что чувствовали сильный запах газа на бульваре Архитекторов, улицах Орловского, Магистральной, на проспекте Мира, в районе Иртышской набережной.