Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Updated Сегодня, 02:56
Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.
Режим НМУ в Омской области периодически объявлялся с начала июля, однако месяц назад это явление стало постоянным и выявляется ежедневно.
Напомним, что синоптики представляли данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. Во время исследований повышенный уровень загрязнения был выявлен в Советском и Кировском округах.