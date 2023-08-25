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Posted Сегодня, 02:40

Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

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Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ

25 августа 2023, 02:40
Фото: 1MI
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Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей

Режим неблагоприятных метеорологических условий продлится до 11:00 сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.

Режим НМУ в Омской области периодически объявлялся с начала июля, однако месяц назад это явление стало постоянным и выявляется ежедневно.

Напомним, что синоптики представляли данные о качестве атмосферного воздуха в июле 2023 года. Во время исследований повышенный уровень загрязнения был выявлен в Советском и Кировском округах.

Ничего хорошего. Жителям Омска рассказали, чем они дышали в июле в период НМУ
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#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Анастасия Баянова#Примеси#Примеси в воздухе
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