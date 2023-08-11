Пить воду, ездить на дачу и забыть об авто. Омичам рассказали, что делать в режим НМУ

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омске с 27 июля на протяжении двух недель действует режим «черного неба». Недавно в Обь-Иртышском УГМС сообщили о скоплении опасного вещества в атмосферном воздухе — хлорида водорода. В региональном Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций по поводу того, что делать при наступлении неблагоприятных метеоусловий.
Жителям Омска советуют не выходить по возможности на улицу и проветривать помещения только с помощью кондиционеров. Если все-таки остаться дома не получилось, то следует использовать защитную одежду и не гулять с детьми рядом с автомобильными дорогами.
Любителям ворк-аута в период «черного неба» рекомендуют воздержаться от занятий под открытым небом в черте города. Лучше отдать предпочтение тренировкам в крытом спортивном комплексе или же заниматься за пределами областного центра. Конечно, будут полезны регулярные поездки на дачу и на природу.
Чтобы не ухудшать экологическую обстановку, следует отказаться на время от пользования личным авто, так как выхлопные газы являются одним из основным источников загрязнения приземного слоя атмосферы. Также на ситуацию может повлиять сжигание мусора.
Пока действует режим НМУ, жителям Омской области необходимо пить много воды. При ухудшении самочувствия следует обращаться за медицинской помощью.
В идеале местным организациям следует уменьшать работу, из-за которой возникают пыль, неприятные запахи и другое загрязнение воздуха. Категорически запрещено сжигать отходы в безветренную погоду.
Коммунальные службы в свою очередь должны регулярно мыть и увлажнять городские улицы. Владельцам автотранспортных предприятий нужно следить за тем, чтобы машины выезжали на линию в чистом виде. Строительным компаниям в период действия режима «черного неба» необходимо аккуратнее перевозить сыпучие и пылящие грузы, чтобы не загрязнять дороги и воздух.