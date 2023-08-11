Пить воду, ездить на дачу и забыть об авто. Омичам рассказали, что делать в режим НМУ

В Омске с 27 июля на протяжении двух недель действует режим «черного неба». Недавно в Обь-Иртышском УГМС сообщили о скоплении опасного вещества в атмосферном воздухе — хлорида водорода. В региональном Роспотребнадзоре дали несколько рекомендаций по поводу того, что делать при наступлении неблагоприятных метеоусловий.