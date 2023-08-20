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иллюстрация

Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах

20 августа 2023, 08:33
Фото: 1MI
иллюстрация

Наибольшая стипендия отличника в вузе Омска составила 4249 рублей

В рейтинг вошли показатели академической, социальной и аспирантской стипендий.

Приемная кампания в омсиких вузах завершилась 25 июля. NGS55.RU составил рейтинг стипендий.

На пятом месте — ОмГПУ. Студенты получат там 2 550 рублей вне зависимости от наличия «хорошо» и «отлично» в табеле. Размер социальной стипендии сиротам, инвалидам или малоимущим — 3 550 рублей. Максимальная сумма ждет аспирантов — 8 950 рублей.

На четвертом месте расположился ОмГТУ. Академическая стипендия здесь составит 2 578 рублей, социальная — 3 868. Аспиранты будут получать 12 693 рубля.

Открывает тройку лидеров — ОмГУ и 3 500 рублей для отличников. Хорошистам заплатят 2 800. Социальная стипендия — 4 200 рублей. На втором месте — ОмГМУ. Размер академической стипендии — 3 520 рублей для отличников, 2 930 для хорошистов. Социальная здесь самая высокая — 4 400 рублей.

Первое место рейтинга занял ОмГАУ. Отличники смогут претендовать на 4 249 рублей, хорошисты — на 2 833 рубля. Социальная стипендия — 4 249 рублей, аспирантская — до 13 363.

Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России
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#Деньги#Вуз#Студент#Экономика#Общество#Новости#Образование#Омск#Омская область#ОмГАУ#ОмГУ#ОмГТУ#ОмГПУ#ОмГМУ
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