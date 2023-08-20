Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах

На пятом месте — ОмГПУ. Студенты получат там 2 550 рублей вне зависимости от наличия «хорошо» и «отлично» в табеле. Размер социальной стипендии сиротам, инвалидам или малоимущим — 3 550 рублей. Максимальная сумма ждет аспирантов — 8 950 рублей.