Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Приемная кампания в омсиких вузах завершилась 25 июля. NGS55.RU составил рейтинг стипендий.
На пятом месте — ОмГПУ. Студенты получат там 2 550 рублей вне зависимости от наличия «хорошо» и «отлично» в табеле. Размер социальной стипендии сиротам, инвалидам или малоимущим — 3 550 рублей. Максимальная сумма ждет аспирантов — 8 950 рублей.
На четвертом месте расположился ОмГТУ. Академическая стипендия здесь составит 2 578 рублей, социальная — 3 868. Аспиранты будут получать 12 693 рубля.
Открывает тройку лидеров — ОмГУ и 3 500 рублей для отличников. Хорошистам заплатят 2 800. Социальная стипендия — 4 200 рублей. На втором месте — ОмГМУ. Размер академической стипендии — 3 520 рублей для отличников, 2 930 для хорошистов. Социальная здесь самая высокая — 4 400 рублей.
Первое место рейтинга занял ОмГАУ. Отличники смогут претендовать на 4 249 рублей, хорошисты — на 2 833 рубля. Социальная стипендия — 4 249 рублей, аспирантская — до 13 363.