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ОмГМУ

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2024
Для омичей проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
27 ноября, 07:35
Омичам расскажут о влиянии генетики на зубы и пищеварение
22 сентября, 16:20
В Омской области для обучения ста студентов-медиков выделили 44 млн рублей
23 августа, 10:15
Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря
11 июля, 04:59
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
22 марта, 10:42
Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
Пассажирке было настолько плохо, что она несколько раз теряла сознание, но благодаря ребятам ей удалось прийти в норму.
26 февраля, 06:48
Претендовали трое. В омском медуниверситете выбрали ректора на пять лет
Ректор, который руководил вузом в последние годы, победила в голосовании.
16 февраля, 12:42
Пломбы не нужны. Ученые ОмГМУ создали уникальные гели для борьбы с кариесом
Специальное средство может также предотвращать не только появление кариеса, но и помочь вернуть блеск зубам после отбеливания.
12 февраля, 13:12
Без договора. Экс-чиновник Штейнборм покинул пост первого проректора ОмГМУ
Штейнборм проработал в вузе несколько лет и в этом году с ним решили не продлевать контракт.
1 февраля, 11:15
2023
В Омске ушла из жизни профессор ОмГМУ Елена Блинова
31 октября 2023, 02:23
Скоро на прилавках. В Омске ученые ОмГМУ разработали специальный гель для зубов
Патент на продукт купил один из бизнесменов.
26 октября 2023, 06:58
Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах
В рейтинг вошли показатели академической, социальной и аспирантской стипендий.
20 августа 2023, 08:33
Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета
Владимиру Семенюку было 83 года.
19 августа 2023, 04:25
Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании
22 июня 2023, 04:00
Омский следком завершил расследование. Дело о взятке за экзамен в ОмГМУ пересмотрят
Все фигуранты снова предстанут перед судом, в том числе, ранее оправданный. Омский следком пересмотрел дело о взятке и отправил в суд.
13 января 2023, 12:28
2022
Исторический ремонт. В Омске на обновление доходного дома Печокас выделили 1.6 млн
Омский медуниверситет ищет подрядчика, готового произвести работы.
5 октября 2022, 09:49

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