Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Высшие учебные заведения Омска не попали в рейтинг 100 лучших вузов России агентства RAEX. Вузы оценивались по следующим показателям:
Неизменным лидером рейтинга остается МГУ имени М. В. Ломоносова. Далее лидирующие позиции достались МФТИ и СПбГУ.
Стоит отметить, что образовательный и научный потенциал с каждым годом все сильнее смещается в сторону двух столиц. Но благодаря усилиям государства по развитию региональных вузов все еще может измениться. Например, теперь омские выпускники, сдавшие ЕГЭ на высокие баллы будут получать единовременную выплату от 30 до 120 тысяч рублей.
На денежное поощрение уже выделили 17 млн рублей. Однако претендовать на выплату могут лишь те, кто сдал ЕГЭ минимум на 240 баллов и поступил в местный вуз (в том числе на платное отделение). В этом году выплата будет зачислена студентам до 1 октября.