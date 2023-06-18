Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России

На денежное поощрение уже выделили 17 млн рублей. Однако претендовать на выплату могут лишь те, кто сдал ЕГЭ минимум на 240 баллов и поступил в местный вуз (в том числе на платное отделение). В этом году выплата будет зачислена студентам до 1 октября.