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Хоценко оценил инициативу благоустройства школы искусств в Усть-Ишимском районе

Хоценко оценил инициативу благоустройства школы искусств в Усть-Ишимском районе

18 августа 2023, 10:53
Фото: Правительство Омской области
Родители воспитанников предложили установить железное ограждение, обустроить дорожки тротуарной плиткой и сделать небольшой сквер.

Врио губернатора Омской области сегодня, 18 августа, посетил с рабочим визитом Усть-Ишимский район. Виталий Хоценко, в том числе, осмотрел метную детскую школу искусств, которую обновили по нацпроекту «Культура».

В здании заменили систему отопления и окна, обновили входную группу, потолки, полы, обшили фасад. На эти цели было выделено 9,4 млн рублей, в 2023 из бюджета Омской области направили дополнительные 900 тысяч. В настоящее время заканчивают отделку в коридоре. Все работы планируют завершить к началу учебного года.

В школе занимается 177 детей. Здесь работают художественное, музыкальное, хореографическое и театральное отделения. Врио губернатора Виталий Хоценко поручил установить в актовом зале еще два ряда кресел. Также учреждение получит новые музыкальные инструменты.

Местные жители планируют в дальнейшем благоустроить прилегающую к школе территорию. Родители воспитанников предложили установить железное ограждение, обустроить дорожки тротуарной плиткой и сделать небольшой сквер. Проект стоимостью 2 млн рублей внесут на конкурс.

Виталий Хоценко поддержал эту идею.

«На следующий год планируется выделить на инициативные проекты 1 млрд рублей. Ваша активность очень важна», — предложил Виталий Хоценко.

Прием заявок из муниципальных районов Омской области пройдет с 16 октября по 13 ноября 2023 года. Лучшие будут профинансированы из областного бюджета и реализованы в 2024 году.

#Омск#Омская область#Общество#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Искусство#Культура#Евгений Игишев
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