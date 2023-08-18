Хоценко оценил инициативу благоустройства школы искусств в Усть-Ишимском районе

В здании заменили систему отопления и окна, обновили входную группу, потолки, полы, обшили фасад. На эти цели было выделено 9,4 млн рублей, в 2023 из бюджета Омской области направили дополнительные 900 тысяч. В настоящее время заканчивают отделку в коридоре. Все работы планируют завершить к началу учебного года.