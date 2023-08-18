Хоценко оценил инициативу благоустройства школы искусств в Усть-Ишимском районе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
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Updated Сегодня, 10:55
Врио губернатора Омской области сегодня, 18 августа, посетил с рабочим визитом Усть-Ишимский район. Виталий Хоценко, в том числе, осмотрел метную детскую школу искусств, которую обновили по нацпроекту «Культура».
В здании заменили систему отопления и окна, обновили входную группу, потолки, полы, обшили фасад. На эти цели было выделено 9,4 млн рублей, в 2023 из бюджета Омской области направили дополнительные 900 тысяч. В настоящее время заканчивают отделку в коридоре. Все работы планируют завершить к началу учебного года.
В школе занимается 177 детей. Здесь работают художественное, музыкальное, хореографическое и театральное отделения. Врио губернатора Виталий Хоценко поручил установить в актовом зале еще два ряда кресел. Также учреждение получит новые музыкальные инструменты.
Местные жители планируют в дальнейшем благоустроить прилегающую к школе территорию. Родители воспитанников предложили установить железное ограждение, обустроить дорожки тротуарной плиткой и сделать небольшой сквер. Проект стоимостью 2 млн рублей внесут на конкурс.
Виталий Хоценко поддержал эту идею.
«На следующий год планируется выделить на инициативные проекты 1 млрд рублей. Ваша активность очень важна», — предложил Виталий Хоценко.
Прием заявок из муниципальных районов Омской области пройдет с 16 октября по 13 ноября 2023 года. Лучшие будут профинансированы из областного бюджета и реализованы в 2024 году.