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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:22

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Самолет из Петербурга в Омск сел в аэропорту Челябинска из-за тумана

16 августа 2023, 05:19
Фото: 1MI
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В аэропорт имени Карбышева борт прибыл с трехчасовым опозданием.

Самолет авиакомпании «Россия», летевший сегодня, 16 августа, из Санкт-Петербурга в Омск, сел в аэропорту «Баландино» в Челябинске. Причиной такой задержки стал туман в Омске. В итоге борт прибыл в аэропорт имени Карбышева с трехчасовым опозданием, а покинул воздушную гавань с отставанием от графика в 3,5 часа.

Согласно табло вылета омского аэропорта, сегодня были задержаны еще несколько рейсов.

Ранее Город55 сообщал о задержках и отменах рейсов по итогам прошлого месяца. В аэропорту озвучили список самых опаздывающих перевозчиков июля.

В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях
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#Евгений Игишев#Аэропорт#Омский аэропорт#Задержка самолета#Задержка рейса#Туман#Общество#Транспорт#Омск#Омская область
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