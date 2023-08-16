Самолет из Петербурга в Омск сел в аэропорту Челябинска из-за тумана

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Самолет авиакомпании «Россия», летевший сегодня, 16 августа, из Санкт-Петербурга в Омск, сел в аэропорту «Баландино» в Челябинске. Причиной такой задержки стал туман в Омске. В итоге борт прибыл в аэропорт имени Карбышева с трехчасовым опозданием, а покинул воздушную гавань с отставанием от графика в 3,5 часа.
Согласно табло вылета омского аэропорта, сегодня были задержаны еще несколько рейсов.
Ранее Город55 сообщал о задержках и отменах рейсов по итогам прошлого месяца. В аэропорту озвучили список самых опаздывающих перевозчиков июля.