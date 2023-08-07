В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
На сайте омского аэропорта рассказали о задержках и отменах рейсов по итогам июля. Всего в списке представлены 17 авиакомпаний.
Самые опаздывающие перевозчики — «Икар» и «Уральские авиалинии». «Икар» в июле вовремя выполнил чуть больше 44% рейсов, а «Уральские авиалинии» — половину. Далее идут Qazaq Air, Red Wings и «СмартАвиа» — самолеты этих авиакомпаний работали без задержек в 60% случаев.
Самыми пунктуальными авиакомпаниями в июле оказались «Ямал», «Красавиа» и «ЮТэйр» — за месяц их рейсы ни разу не задерживались.
Наиболее напряженными днями в омском аэропорту выдались 22 и 23 июля. За были сутки задержаны три рейса и отменены пять.