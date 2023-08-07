В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях

Самые опаздывающие перевозчики — «Икар» и «Уральские авиалинии». «Икар» в июле вовремя выполнил чуть больше 44% рейсов, а «Уральские авиалинии» — половину. Далее идут Qazaq Air, Red Wings и «СмартАвиа» — самолеты этих авиакомпаний работали без задержек в 60% случаев.