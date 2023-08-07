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В омском аэропорту рассказали о самых опаздывающих авиакомпаниях

7 августа 2023, 07:33
Фото: 1MI
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По итогам прошлого месяца самыми непунктуальными стали «Икар» и «Уральские авиалинии».

На сайте омского аэропорта рассказали о задержках и отменах рейсов по итогам июля. Всего в списке представлены 17 авиакомпаний.

Самые опаздывающие перевозчики — «Икар» и «Уральские авиалинии». «Икар» в июле вовремя выполнил чуть больше 44% рейсов, а «Уральские авиалинии» — половину. Далее идут Qazaq Air, Red Wings и «СмартАвиа» — самолеты этих авиакомпаний работали без задержек в 60% случаев.

Самыми пунктуальными авиакомпаниями в июле оказались «Ямал», «Красавиа» и «ЮТэйр» — за месяц их рейсы ни разу не задерживались.

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Фото: Омский аэропорт

Наиболее напряженными днями в омском аэропорту выдались 22 и 23 июля. За были сутки задержаны три рейса и отменены пять.

Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
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#Евгений Игишев#Аэропорт#Омский аэропорт#Авиакомпания#Задержка#Задержка самолета#Задержка рейса#Общество#Транспорт#Омск#Омская область
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