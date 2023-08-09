Погибла омичка. Ночью на «трассе смерти» случилась авария при участии трех детей

Машина врезалась в легковушку марки Pontiac, в которой двигалась 57-летняя женщина из Омской области. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а детей и водителя другой иномарки доставили в больницу с различными повреждениями. По факту случившегося полицейские проводят проверку.