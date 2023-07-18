В Омской области две фуры смяли легковушку на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Вчера вечером, 17 июля, на дороге Тюмень-Омск случилось ДТП с пострадавшим. В аварии столкнулись два большегруза и легковая машина. Сообщение о происшествии сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 19:35.
По данным полицейских, за рулем одного из грузовиков находился 61-летний мужчина. Он двигался на большегрузе марки МАН. В районе 486 км водитель не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль BYD. В нем ехал мужчина 1998 года рождения без прав. В это время он пытался повернуть налево, ждал, пока проедет встречный транспорт.
После этого иномарку вынесло на полосу встречного движения. Легковушка от удара столкнулась с грузовиком Scania. За рулем второй фуры был мужчина 1987 года рождения.
В ДТП пострадал пассажир легковой машины, женщина 1990 года рождения. По факту случившегося правоохранительные органы запустили проверку. Причина и обстоятельства аварии станут известны чуть позже. В данное время, как уточнили в Госавтоинспекции, движение на участке дороги, где случилось ДТП, восстановлено.
До этого на «трассе смерти» (автомобилисты прозвали так эту дорогу за обилие тяжелых аварий) погиб 35-летний житель Кемеровской области. Он двигался на Volkswagen Jetta. В какой-то момент водитель потерял управление над машиной и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania.
Ранее Город55 писал о статистике аварий при участии несовершеннолетних. За первые шесть месяцев 2023 года в регионе существенно увеличилось количество подобных ДТП.