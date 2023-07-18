В Омской области две фуры смяли легковушку на «трассе смерти»

По данным полицейских, за рулем одного из грузовиков находился 61-летний мужчина. Он двигался на большегрузе марки МАН. В районе 486 км водитель не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль BYD. В нем ехал мужчина 1998 года рождения без прав. В это время он пытался повернуть налево, ждал, пока проедет встречный транспорт.