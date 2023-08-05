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Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске

5 августа 2023, 08:53
Фото: 1MI
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В Омске МУП «Банное хозяйство» хочет заработать на банях 9,2 млн рублей

Три бани в Советском, Ленинском и Центральном округах сдают сроком на 5 лет.

Муниципальное унитарное предприятие г. Омска «Банное хозяйство» объявило торги на аренду зданий бань. Арендаторов ищут для объектов, расположенных по адресам Краснознаменная, 1Б (ЦАО), микрорайон Входной, 13/42 (ЛАО) и проспект Королева, 26, корп. 2 (САО). Срок аренды для всех бань одинаковый — 5 лет.

Самым дорогим лотом оказалась баня на Краснознаменной. В месяц за помещения общей площадью 426,5 кв. м придется платить минимум 73 927 рублей. 49 062 рублей ежемесячно планируют выручать за сдачу в аренду бани площадью 251,6 кв. м на проспекте Королева. Дешевле всего обойдется съем бани в микрорайоне Входной. Ежемесячный платеж составит 30618 рублей. Все три здания, кстати, ввели в эксплуатацию в 1965 году.

Если арендаторы найдутся, «Банное хозяйство» заработает на аренде за пять лет более 9,2 млн рублей. Итоги торгов собираются подвести 6 сентября 2023 года.

Напомним, что в феврале этого года и. о. руководителя МУПа назначили Ивана Перфилова. В 2022-м убытки «Банного хозяйства» составили 2,7 млн рублей. Экономическому положению предприятия не позавидуешь: оно не может покрывать фактические затраты на предоставляемые услуги.

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#Юлия Истомина#МУПы#Баня#Банное хозяйство#Аренда#Торги#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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