Попаримся. МУП «Банное хозяйство» ищет арендаторов для своих бань в Омске

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Муниципальное унитарное предприятие г. Омска «Банное хозяйство» объявило торги на аренду зданий бань. Арендаторов ищут для объектов, расположенных по адресам Краснознаменная, 1Б (ЦАО), микрорайон Входной, 13/42 (ЛАО) и проспект Королева, 26, корп. 2 (САО). Срок аренды для всех бань одинаковый — 5 лет.
Самым дорогим лотом оказалась баня на Краснознаменной. В месяц за помещения общей площадью 426,5 кв. м придется платить минимум 73 927 рублей. 49 062 рублей ежемесячно планируют выручать за сдачу в аренду бани площадью 251,6 кв. м на проспекте Королева. Дешевле всего обойдется съем бани в микрорайоне Входной. Ежемесячный платеж составит 30618 рублей. Все три здания, кстати, ввели в эксплуатацию в 1965 году.
Если арендаторы найдутся, «Банное хозяйство» заработает на аренде за пять лет более 9,2 млн рублей. Итоги торгов собираются подвести 6 сентября 2023 года.
Напомним, что в феврале этого года и. о. руководителя МУПа назначили Ивана Перфилова. В 2022-м убытки «Банного хозяйства» составили 2,7 млн рублей. Экономическому положению предприятия не позавидуешь: оно не может покрывать фактические затраты на предоставляемые услуги.