В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»

Напомним: в прошлом году к «Банному хозяйству» присоединили еще один МУП с той же специализацией, «Банный комбинат №2». Оба банных предприятия на тот момент переживали непростые времена: они были убыточными, у них накопились огромные долги. Однако о закрытии муниципальных бань не может быть речи из-за их важной социальной роли.