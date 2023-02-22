В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В муниципальном предприятии города Омска «Банное хозяйство» сменилось руководство. С 21 февраля исполняющим обязанности директора МУПа является Иван Перфилов. Он сменил Виктора Умрихина, занимавшего пост директора больше 9 лет (с декабря 2013 года).
Напомним: в прошлом году к «Банному хозяйству» присоединили еще один МУП с той же специализацией, «Банный комбинат №2». Оба банных предприятия на тот момент переживали непростые времена: они были убыточными, у них накопились огромные долги. Однако о закрытии муниципальных бань не может быть речи из-за их важной социальной роли.