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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Омске назначили нового руководителя «Банного хозяйства»

22 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI
иллюстрация
Иван Перфилов пока только «исполняющий обязанности».

В муниципальном предприятии города Омска «Банное хозяйство» сменилось руководство. С 21 февраля исполняющим обязанности директора МУПа является Иван Перфилов. Он сменил Виктора Умрихина, занимавшего пост директора больше 9 лет (с декабря 2013 года).

Напомним: в прошлом году к «Банному хозяйству» присоединили еще один МУП с той же специализацией, «Банный комбинат №2». Оба банных предприятия на тот момент переживали непростые времена: они были убыточными, у них накопились огромные долги. Однако о закрытии муниципальных бань не может быть речи из-за их важной социальной роли.

 

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#Николай Эйхвальд#Муниципальные бани#Город#Новости
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