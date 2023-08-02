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Омской компании «АГЗС» одобрили строительство новой заправки на Левобережье

2 августа 2023, 09:59
Фото: Midjourney
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Проект разрабатывала фирма, зарегистрированная в Томске.

В Кировском округе на улице 22-го Декабря, 85 собираются строить новую многотопливную АЗС. Городу55 стало известно, что проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Проммаш тест экспертиза».

Разработкой проектной документации занималось ООО «Сибтерм», зарегистрированное в Томске. Застройщиком выступает компания «Автомобильные газовые заправочные станции». В 2013–2014 годах уставной капитал ООО на 100% принадлежал АО «Омскгоргаз», а позже был выкуплен бизнесменом из Алтайского края Алексеем Заздравных. В 2019-м фирму приобрела Анастасия Демакова, которая также родом с Алтая.

Напомним, что в апреле 2023 года компании «АГЗС» одобрили реконструкцию автозаправки по улице Лескова в Октябрьском округе. По планам, ее должны были переделать в многотопливную станцию. На этой неделе также стало известно, что новые многотопливные заправки появятся у ООО «Управление АЗС», которое принадлежит Илье Фридману.

В Омской области Илья Фридман простроит две новые многотопливные заправки
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#Заправка#Проект#Строительство#Экспертиза#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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