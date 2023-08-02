Омской компании «АГЗС» одобрили строительство новой заправки на Левобережье

Напомним, что в апреле 2023 года компании «АГЗС» одобрили реконструкцию автозаправки по улице Лескова в Октябрьском округе. По планам, ее должны были переделать в многотопливную станцию. На этой неделе также стало известно, что новые многотопливные заправки появятся у ООО «Управление АЗС», которое принадлежит Илье Фридману.