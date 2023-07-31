В Омской области Илья Фридман простроит две новые многотопливные заправки

Напомним, что «Управление АЗС», которое специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах, зарегистрировали в 2012 году. В учредителях ООО — Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед».