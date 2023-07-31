В Омской области Илья Фридман простроит две новые многотопливные заправки

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Обществу с ограниченной ответственностью «Управление АЗС» одобрили строительство двух многотопливных автозаправочных станций на территории Омской области. Проекты получили положительное заключение экспертизы от ООО «Центр строительных экспертиз» и «Базис».
Как стало известно Городу55, одну многотопливную АЗС с блоком компримированного природного газа построят в Советском округе Омска по Красноярскому тракту. Разработкой проекта занимались индивидуальный предприниматель Александр Лавров и «Омский институт проектирования промышленных предприятий „Омскпромпроект“». Учредитель этого института — Наталья Фридман.
Еще один объект появится в Калачинском районе, на 944 км дороги М-51 «Байкал», по северной стороне. Здесь планируют реконструировать уже имеющуюся заправку. Проект реконструкции разрабатывал «Омскпромпроект».
Напомним, что «Управление АЗС», которое специализируется на розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах, зарегистрировали в 2012 году. В учредителях ООО — Илья Фридман и международная компания общество с ограниченной ответственностью «Аданимов трейдинг лимитед».
По итогам прошлого года выручка компании Ильи Фридмана составила 10,7 млрд рублей, увеличившись на 14%. Чистая прибыль выросла на 1009% до 691,4 млн рублей.